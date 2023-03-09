Прокуратура Москвы: мужчина толкнул подростка под движущийся поезд на Кольцевой линии

Мужчина толкнул 15-летнего подростка под движущийся поезд на станции «Киевская» в метро Москвы, передает РБК.
«Мужчина 1961 года рождения толкнул несовершеннолетнего мальчика под движущийся электропоезд. 15-летний подросток жив, его жизни и здоровью ничего не угрожает, он будет дополнительно осмотрен врачами медицинского учреждения», — сообщает городская прокуратура в телеграм-канале.
Мужчину задержали. Прокуратура Московского метрополитена устанавливает обстоятельства случившегося.
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