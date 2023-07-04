Прокуратура Красноглинского района Самары в судебном порядке добивается сноса аварийных многоквартирных домов

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Прокуратурой Красноглинского района г. Самары проведена проверка исполнения требований законодательства, регулирующего вопросы сноса многоквартирных домов.

Распоряжением первого заместителя главы г.о. Самара многоквартирные жилые дома, расположенные по адресу: г. Самара, пос. Мехзавод, квартал 1, д. 19, литера Д и пос. Управленческий, ул. Сергея Лазо, д. 12, признаны аварийными и подлежащими сносу.

Установлено, что вышеуказанные жилые дома полностью расселены, вместе с тем мероприятия по их сносу (демонтажу) и ликвидации свалки с зачисткой территории от строительного мусора органами местного самоуправления до настоящего времени не проведены. На протяжении длительного времени меры по сносу не принимаются.

В связи с изложенным прокуратура в Ленинский районный суд г. Самары направила исковые заявления об обязании департамента управления имуществом городского округа Самара провести комплекс мероприятий, направленных на сноса домов, и последующую ликвидацию свалки с зачисткой территории от строительного мусора.Иски судом удовлетворены.

Исполнение решений суда будет взято на контроль после вступления в законную силу.