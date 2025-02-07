Производителей смертельного «Мистера сидра» отдали под суд

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Получила продолжение скандальная история с массовым отравлением напитком «Мистер сидр». Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение в отношении производителей смертельно опасного сидра Анара Гусейнова и Артема Айрапетяна.

Массовое отравление сидром произошло в начале июня. Погибли и пострадали десятки человек в семи регионах. Исследования показали, что в напитках, которые пили люди, были метанол и этилбутират.

Метанол (метиловый спирт) — бесцветная жидкость с запахом этилового спирта. Является опасным для человека ядом. Этилбутират (масляный спирт) — сложный эфир, который имеет фруктовый запах, похожий на запах ананаса, является усилителем вкуса в переработанных апельсиновых соках.

Производство сидра находилось в самарском поселке Винтай. Его владельца задержали и отправили в СИЗО.

Как считает следствие, в мае–июне 2023 года он приобрел не менее 4 тысяч литров спирта без каких-либо документов, подтверждающих легальность его происхождения. Как сообщили в МВД России, спирт могли украсть со складов местных силовиков.

По подозрению в краже сырья задержали как предполагаемых похитителей, так и полицейского, который охранял склад. Также из ГУ МВД России по Самарской области уволили двух высокопоставленных сотрудников. При этом адвокат обвиняемого заявил, что его подзащитный о метаноле в сидре не знал.

— Приобретенный спирт, не проверенный на качество и безопасность, использовали в приготовлении 48 тысяч литров сидра под торговыми наименованиями «Мистер сидр» и «Лето сидр». Напиток разлили в тару с этикетками, содержащими недостоверную информацию о его натуральном составе, — сообщили прокуроры.

Обвиняемым удалось реализовать 30 тысяч литров готовой продукции не только в Самарской, но также в Курганской, Нижегородской, Пензенской, и Ульяновской областях, в Удмуртии и Марий Эл. По подсчетам правоохранителей, от сидра скончались 50 человек и 66 пострадали.

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