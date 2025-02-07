Я нашел ошибку
Главные новости:
Выявлена новая схема мошенничества в Telegram-каналах о финансах
Выявлена новая схема мошенничества в Telegram-каналах о финансах
Самарцев приглашают к участию в зимнем фестивале «Готов к труду и обороне»
Самарцев приглашают к участию в зимнем фестивале «Готов к труду и обороне»
Производителей смертельного «Мистера сидра» отдали под суд
Производителей смертельного «Мистера сидра» отдали под суд
На фасадах исторических зданий в центре Самары появится подсветка
На фасадах исторических зданий в центре Самары появится подсветка
Профессию ученого считают привлекательной 61% россиян.
Профессию ученого считают привлекательной 61% россиян
72-летняя самарчанка отдала мошенникам 2,8 млн рублей
72-летняя самарчанка отдала мошенникам 2,8 млн рублей
У самарских школьников появилась возможность выиграть путевку в МДЦ «Артек»
У самарских школьников появилась возможность выиграть путевку в МДЦ «Артек»
Судебные приставы помогли десяткам самарцев, чьи соседи захламили квартиру
Судебные приставы помогли десяткам самарцев, чьи соседи захламили квартиру
Наверх
Самара  -12 °C, Тольятти  -12 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 96.91
-1.15
EUR 100.68
-2.24
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарцев приглашают посетить музыкально-просветительскую программу «Приношение великой Архиповой»
«Лыжня России»: в день проведения гонки в Самаре будет работать дополнительный автобусный маршрут № 50у
Самарцев приглашают на концерт-посвящение И.С. Баху и А.С. Пушкину «Для вас, души моей царицы»
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Производителей смертельного «Мистера сидра» отдали под суд

7 февраля 2025 11:41
75
Производителей смертельного «Мистера сидра» отдали под суд

Получила продолжение скандальная история с массовым отравлением напитком «Мистер сидр». Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение в отношении производителей смертельно опасного сидра Анара Гусейнова и Артема Айрапетяна.

Массовое отравление сидром произошло в начале июня. Погибли и пострадали десятки человек в семи регионах. Исследования показали, что в напитках, которые пили люди, были метанол и этилбутират.

Метанол (метиловый спирт) — бесцветная жидкость с запахом этилового спирта. Является опасным для человека ядом. Этилбутират (масляный спирт) — сложный эфир, который имеет фруктовый запах, похожий на запах ананаса, является усилителем вкуса в переработанных апельсиновых соках.

Производство сидра находилось в самарском поселке Винтай. Его владельца задержали и отправили в СИЗО. 

Как считает следствие, в мае–июне 2023 года он приобрел не менее 4 тысяч литров спирта без каких-либо документов, подтверждающих легальность его происхождения. Как сообщили в МВД России, спирт могли украсть со складов местных силовиков.

По подозрению в краже сырья задержали как предполагаемых похитителей, так и полицейского, который охранял склад. Также из ГУ МВД России по Самарской области уволили двух высокопоставленных сотрудников. При этом адвокат обвиняемого заявил, что его подзащитный о метаноле в сидре не знал.

— Приобретенный спирт, не проверенный на качество и безопасность, использовали в приготовлении 48 тысяч литров сидра под торговыми наименованиями «Мистер сидр» и «Лето сидр». Напиток разлили в тару с этикетками, содержащими недостоверную информацию о его натуральном составе, — сообщили прокуроры.

Обвиняемым удалось реализовать 30 тысяч литров готовой продукции не только в Самарской, но также в Курганской, Нижегородской, Пензенской, и Ульяновской областях, в Удмуртии и Марий Эл. По подсчетам правоохранителей, от сидра скончались 50 человек и 66 пострадали.

Судить бизнесменов будут в Самаре. Уголовное дело рассмотрит по существу суд Красноглинского района, пишет 63.ру.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Самарцев приглашают к участию в зимнем фестивале «Готов к труду и обороне»
7 февраля 2025  11:57
Самарцев приглашают к участию в зимнем фестивале «Готов к труду и обороне»
66
Самарские аграрии готовятся к весенней посевной кампании
7 февраля 2025  09:59
Самарские аграрии готовятся к весенней посевной кампании
150
Вячеслав Федорищев провел прием граждан.
6 февраля 2025  20:06
Вячеслав Федорищев: проблемный участок дороги на улице Демократической в Самаре отремонтируют в 2025 году
425
В Самаре из-за дорожных работ автобусы поедут в обход
6 февраля 2025  13:18
В Самаре из-за дорожных работ автобусы поедут в обход
468
В день гонки «Лыжня России» в Самаре пустят дополнительные автобусы
6 февраля 2025  12:08
В день гонки «Лыжня России» в Самаре пустят дополнительные автобусы
327
Весь список