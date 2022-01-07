Профилактика пожаров в Самарской области продолжается и в праздничные дни

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В праздничные дни сотрудники государственного пожарного надзора продолжают проводить работу, направленную на профилактику пожаров в жилье. Инспекторами территориальных подразделений управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления ежедневно проводятся встречи с гражданами. Особое внимание уделяется частным домам – по статистике пожары в них происходят чаще.

На днях профилактическое патрулирование прошло в Челно-Вершинском районе. В ходе рейда сотрудники МЧС России провели беседы с жителями индивидуальных домов о необходимости соблюдения мер пожарной безопасности при эксплуатации электрических сетей, печей, отопительных приборов, электро- и газового оборудования, пиротехники. Рассказали о последствиях, к которым может привести курение в состоянии алкогольного опьянения и пожарах, произошедших в результате детской шалости, когда дети остаются без присмотра взрослых.

Кроме этого, инспекторы напомнили гражданам о правилах использовании первичных средств пожаротушения, порекомендовали применять в жилых помещениях автономные дымовые пожарные извещатели, объяснив принципы их работы, вручили профилактические памятки с правилами пожарной безопасности в быту.

При возникновении пожара необходимо незамедлительно сообщить по телефонам -"101" и "01".