При ударе по Белгороду повреждены 30 многоквартирных домов, школа и детсад

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В результате атаки Украины на Белгород различные повреждения получили 30 многоквартирных домов, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Повреждены 344 квартиры, 3 частных домовладения, несколько хозяйственных и социальных объектов, в том числе школа, лицей и детский сад, а также 51 автомобиль.

В городе ликвидируют последствия удара. Завезена техника из других муниципалитетов. Уборкой занимаются больше 180 работников и больше 250 волонтеров, задействовано 39 единиц техники. Около 170 бойцов отрядов территориальной обороны подключены к обеспечению мер безопасности и сохранности имущества.

Белгород 30 декабря подвергся обстрелу со стороны Украины. Больше 20 человек погибли, 110 пострадали. По данным Минобороны РФ, удар был нанесен двумя ракетами «Ольха» в кассетном снаряжении, а также реактивными снарядами РСЗО Vampire. Центральный аппарат СКР возбудил дело, пишет Коммерсантъ.