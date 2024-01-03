При пожаре в Центральном районе Тольятти погибла девочка

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Вечером во вторник, 2 января, в регионе произошло смертельное ЧП. При пожаре в Центральном районе Тольятти погиб ребенок.

— Вызов в дом № 8 на бульваре 50 лет Октября поступил на пульт дежурного в 20:45. Огонь разгорелся в одной из квартир этой пятиэтажки. Пламя охватило 60 квадратных метров, — сообщили в областном МЧС.

Пожар ликвидировали в 21:26. На месте работали 40 пожарных. К сожалению, в ЧП погибла 10-летняя школьница. Еще 5 человек удалось спасти, пишет 63.ру.

— Работу правоохранительных органов и спасательных служб на месте координировал зампрокурора Центрального района Дмитрий Морозов. Ведомство начало проверку исполнения противопожарного законодательства, а также законодательства о защите прав несовершеннолетних и молодежи, — сообщили в прокуратуре.

Фото: облпрокуратура