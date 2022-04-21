Я нашел ошибку
Главные новости:
Выставка также откроется в Калининграде и Владивостоке.
Первая выставка в филиале Третьяковки в Самаре может открыться весной 2023 года
Всего в турнире для юниорок до 21 года принимают участие 13 команд, для "Крыльев" это станет дебютным сезоном в этом турнире.
Женская футбольная команда "Крылья Советов" 23 апреля стартует в розыгрыше Молодежной лиги
Музыканты проведут слушателей по страницам пасхальных размышлений композиторов разных эпох.
Самарская кирха приглашает на Пасхальный концерт “Душа моя, ликуй и пой!”
В результате возгорания произошло обрушение кровли по всей площади здания.
При пожаре в оборонном НИИ в Твери погибли семь человек
Свои действия обвиняемый записывал на камеру смартфона.
29-летний самарец осквернил горельеф «Скорбящей Матери-Родине» на площади Славы
В регионе готовят учреждения отдыха и оздоровления детей к старту летнего сезона.
В Самаре состоялось заседание межведомственной комиссии по вопросам организации летнего отдыха детей
В феврале 2022 года в одном из многоквартирных домов Похвистнево, на почве взаимных оскорблений возник конфликт между обвиняемым и его соседом.
В Похвистнево мужчина предстанет перед судом за убийство соседа
22 апреля пройдут финальные матчи соревнований по мини-футболу.
В Сызрани состоялось торжественное открытие соревнований по мини-футболу среди команд  МЧС ПФО
Наверх
Самара  +10 °C, Тольятти  +9 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.08
-1.95
EUR 83.27
-2.7
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самарском океанариуме отметят Всемирный день пингвина
Самарцев приглашают посетить открытие выставки "Про Куйбышев. С любовью"
Полицейские региона приняли участие в ежегодном шахматном турнире
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

При пожаре в оборонном НИИ в Твери погибли семь человек

21 апреля 2022 19:59
159
В результате возгорания произошло обрушение кровли по всей площади здания.

Пожар произошел 21 апреля в здании Центрального научно-исследовательского института войск Воздушно-космической обороны на улице Афанасия Никитина в центре Твери. ТАСС собрал основное о случившемся на данный момент.

Что произошло

ГУ МЧС получило сообщение о возгорании в здании на улице Афанасия Никитина в 11:08. В центре города наблюдается сильное задымление.

Пожар возник на втором этаже здания, однако огонь быстро распространился по деревянным перекрытиям и пустотам и охватил три верхних этажа из четырех.

Персонал научного учреждения Минобороны России - более 30 человек - эвакуировали, сообщили в командовании гарнизона. По информации источника, в здании могут находиться более 10 человек.

Площадь возгорания изначально составляла 1 тыс. кв. м, пожару присвоили третий номер сложности. Позднее она увеличилась до 1,5 тыс. кв. м.

В результате возгорания произошло обрушение кровли по всей площади здания. По информации регионального управления МЧС, угрозы распространения огня на соседние здания нет.

На тушение огня отправили караулы шести пожарных частей, также задействовали вертолет. Из-за пожара в центре города наблюдается задымление. Всего в тушении принимали участие более 240 человек, 69 единиц техники.

В 16:35 объявили локализацию возгорания на площади 2,5 тыс. кв. м.

По предварительным данным, причиной ЧП стал аварийный режим работы электросети, здание и проводка были старые. 

Что известно о пострадавших

По данным источника ТАСС в экстренных службах региона, в результате ЧП погибли семь человек, пострадали 25, судьба еще одного человека пока остается неизвестной. При этом представитель скорой помощи Твери сообщал о 20 пострадавших. В областном ГУ МЧС подтвердили наличие пострадавших, не уточнив их число.

Власти региона сообщили о шестерых погибших.

По информации экстренных служб, некоторые пострадавшие надышались дымом, многие получили травмы, выпрыгивая из окон горящего здания. На место происшествия прибыло 14 машин скорой для оказания помощи.

В больницах, куда доставили пострадавших, сообщили о госпитализации 13 человек после ЧП.

О реакции властей

В пресс-службе правительства Тверской области сообщили, что на месте проишествия создан оперативный штаб, который координирует работу по тушению пожара. Проезжую часть в районе ЧП оцепили.

Ход ликвидации возгорания находится на личном контроле губернатора Игоря Рудени. Сотрудники правительства региона также организуют эвакуацию документов из соседних зданий. 

Военная прокуратура Тверского гарнизона начала проверку по факту пожара.

 

Фото:   Алиса Довыденко/ТАСС

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Консультант плюс
В центре внимания
Глава региона напомнил, что по итогам прошлого года Самарская область заняла лидирующие позиции в ПФО по динамике роста жилищного строительства.
21 апреля 2022  16:47
В Правительстве СО обсудили проекты комплексного развития территорий в Самаре и Тольятти
218
Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Днем местного самоуправления
21 апреля 2022  14:00
Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Днем местного самоуправления
245
Делегация из Китая высоко оценила инвестиционную привлекательность Самарской области
21 апреля 2022  12:38
Делегация из Китая высоко оценила инвестиционную привлекательность Самарской области
272
В Самаре 650 единиц спецтехники задействуют в новом сезоне
21 апреля 2022  12:30
В Самаре 650 единиц спецтехники задействуют в новом сезоне
260
Время требует от глав максимальной собранности, эффективности, быстрой реакции на запросы людей.
20 апреля 2022  19:31
Дмитрий Азаров требует от глав муниципалитетов исполнения обязательств - иначе отставка
588
Весь список