При пожаре в оборонном НИИ в Твери погибли семь человек

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Пожар произошел 21 апреля в здании Центрального научно-исследовательского института войск Воздушно-космической обороны на улице Афанасия Никитина в центре Твери. ТАСС собрал основное о случившемся на данный момент.

Что произошло

ГУ МЧС получило сообщение о возгорании в здании на улице Афанасия Никитина в 11:08. В центре города наблюдается сильное задымление.

Пожар возник на втором этаже здания, однако огонь быстро распространился по деревянным перекрытиям и пустотам и охватил три верхних этажа из четырех.

Персонал научного учреждения Минобороны России - более 30 человек - эвакуировали, сообщили в командовании гарнизона. По информации источника, в здании могут находиться более 10 человек.

Площадь возгорания изначально составляла 1 тыс. кв. м, пожару присвоили третий номер сложности. Позднее она увеличилась до 1,5 тыс. кв. м.

В результате возгорания произошло обрушение кровли по всей площади здания. По информации регионального управления МЧС, угрозы распространения огня на соседние здания нет.

На тушение огня отправили караулы шести пожарных частей, также задействовали вертолет. Из-за пожара в центре города наблюдается задымление. Всего в тушении принимали участие более 240 человек, 69 единиц техники.

В 16:35 объявили локализацию возгорания на площади 2,5 тыс. кв. м.

По предварительным данным, причиной ЧП стал аварийный режим работы электросети, здание и проводка были старые.

Что известно о пострадавших

По данным источника ТАСС в экстренных службах региона, в результате ЧП погибли семь человек, пострадали 25, судьба еще одного человека пока остается неизвестной. При этом представитель скорой помощи Твери сообщал о 20 пострадавших. В областном ГУ МЧС подтвердили наличие пострадавших, не уточнив их число.

Власти региона сообщили о шестерых погибших.

По информации экстренных служб, некоторые пострадавшие надышались дымом, многие получили травмы, выпрыгивая из окон горящего здания. На место происшествия прибыло 14 машин скорой для оказания помощи.

В больницах, куда доставили пострадавших, сообщили о госпитализации 13 человек после ЧП.

О реакции властей

В пресс-службе правительства Тверской области сообщили, что на месте проишествия создан оперативный штаб, который координирует работу по тушению пожара. Проезжую часть в районе ЧП оцепили.

Ход ликвидации возгорания находится на личном контроле губернатора Игоря Рудени. Сотрудники правительства региона также организуют эвакуацию документов из соседних зданий.

Военная прокуратура Тверского гарнизона начала проверку по факту пожара.

Фото: Алиса Довыденко/ТАСС