При пожаре в многоквартирном доме в Новокуйбышевске пострадала девочка-подросток

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В ночь с 22 на 23 октября в оперативную дежурную смену поступило сообщение о пожаре на улице Островского, 15 в Новокуйбышевске. На месте вызова горели домашние вещи на лестничной клетке многоквартирного дома на площади 10 кв. м.

Для тушения привлекались 7 единиц техники и 22 человека личного состава. Огонь был оперативно ликвидирован пожарно-спасательными подразделениями. На пожаре пострадала девочка 2006 года рождения, отравившаяся продуктами горения.

Наиболее вероятная причина произошедшего пожара – неосторожное обращение с огнем.

Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает жителям многоквартирных домов о необходимости соблюдения требований пожарной безопасности:

- не курите в постели. Помните, сигарета и алкоголь - активные соучастники пожара;

- не курите на балконе и не бросайте окурки вниз;

- никогда не оставляйте без присмотра включенные электроприборы;

- следите за исправностью электропроводки, не перегружайте электросеть, не допускайте применения самодельных электроприборов;

- не загромождайте мебелью, оборудованием и другими горючими материалами (горючими жидкостями) балконы (лоджии), а также эвакуационные выходы и лестницы;

- не устраивайте склады горючих материалов в подвалах и цокольных этажах, если вход в них не изолирован от общих лестничных клеток;

- не оставляйте детей без присмотра, обучите их правилам пользования огнем;

- при малейшем запахе газа на кухне или в квартире не зажигайте свет, не используйте открытый огонь – немедленно проветрите помещения, закройте газовый кран и вызовите газовую службу или службу спасения.

При возникновении пожара звоните по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01», сообщает пресс-служба облМЧС.

Фото: freepik.com