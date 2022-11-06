При обрушении балкона в пятиэтажке в Сочи погибли два человека

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В многоквартирном доме в Сочи обрушился балкон, два человека погибли, сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру Краснодарского края.

"Два погибли, один в больнице", — уточнили в ведомстве.

Инцидент произошел сегодня вечером в пятиэтажном многоквартирном доме на улице Донской в Центральном районе Сочи. Как уточнили в МЧС, обвалился балкон на четвертом этаже. По данным спасателей, угрозы дальнейшего обрушения дома нет. Причины произошедшего устанавливаются.

По словам представителей администрации города, дом, в котором произошло обрушение, не был аварийным. На балконе в момент происшествия находились три человека. Единственного выжившего госпитализировали в тяжелом состоянии.

Фото: соцсети