При обрушении балкона в пятиэтажке в Сочи погибли два человека

В многоквартирном доме в Сочи обрушился балкон, два человека погибли, сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру Краснодарского края.
"Два погибли, один в больнице", — уточнили в ведомстве.
Инцидент произошел сегодня вечером в пятиэтажном многоквартирном доме на улице Донской в Центральном районе Сочи. Как уточнили в МЧС, обвалился балкон на четвертом этаже. По данным спасателей, угрозы дальнейшего обрушения дома нет. Причины произошедшего устанавливаются.
По словам представителей администрации города, дом, в котором произошло обрушение, не был аварийным. На балконе в момент происшествия находились три человека. Единственного выжившего госпитализировали в тяжелом состоянии.
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