Пожарный самолет Бе-200, арендованный в РФ, с россиянами на борту разбился в Турции

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Пожарный самолет Бе-200, арендованный в РФ, разбился в Турции, судьба членов экипажа неизвестна, сообщило в субботу управление лесного хозяйства республики, передает РИА Новости.

"При тушении пожара в районе города Кахраманмараш потерпел катастрофу арендованный в России пожарный самолет Бе-200. В район крушения направлены спасатели. Экипаж состоял из восьми человек – шестеро из российской команды и двое – представители министерства лесного хозяйства. Судьба членов экипажа пока неизвестна", - говорится в сообщении.

Фото из открытых источников