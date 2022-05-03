Пожара в Мытищах: трое погибли, 15 человек отравились угарным газом

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Трое погибли, 15 человек отравились угарным газом в результате пожара в Мытищах. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья, передает ТАСС.

"По предварительным данным, три человека погибли, один - с тяжелыми травмами и 15 человек - с отравлением угарным газом. Всем оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что на месте работают экстренные службы. В 16:30 пожар был локализован. В ГУ МЧС России ТАСС сообщали о ликвидации открытого горения.

Площадь пожара составила 80 кв. м. В ходе тушения спасли восемь человек. Подмосковная прокуратура подтвердила гибель троих человек. Начата проверка по факту пожара. На место выехал Мытищинский городской прокурор Андрей Гвоздев. "В ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка исполнению требований федерального законодательства. Также прокуратура контролирует соблюдение жилищных прав лиц, проживающих в многоквартирном доме", - говорится в сообщении ведомства.

Также проверку начало областное ГСУ СК РФ, сообщила его представитель Ольга Врадий. "По предварительным данным, в одной из квартир, в которой находился мужчина, произошло возгорание. Ему на помощь пришли еще двое. В результате все трое скончались", - уточнила она.

Источник ТАСС в экстренных службах уточнил, что двое погибших отравились продуктами горения в лифте. Еще один мужчина погиб, выпрыгнув из окна, когда спасался от огня.

"Губернатор Московской области взял на личный контроль ситуацию с пожаром в 9-этажном доме в Мытищах. Андрей Воробьев поручил главе городского округа Юлии Купецкой оказать необходимую помощь эвакуированным жильцам", - отмечается в материале областной пресс-службы.

Фото: скриншот видео/РБК