Пожар в Сызранском районе локализован

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Низовой лесной пожар в 44 квартале Рачейского лесничества локализован, активного горения нет.

На месте пожара продолжают работу 227 человек, 49 единиц техники, в том числе от МЧС России - 121 человек, 16 единиц техники.

В качестве дополнительных сил и средств привлечена группа применения беспилотных авиационных систем Главного управления, 2 самолета Ил -76 и вертолет МИ-8 от Министерства обороны Российской Федерации.

Авиацией проведено 56 сбросов, сброшено 234 тонны воды, сообщает пресс-служба облМЧС.

Фото: ГУ МЧС СО