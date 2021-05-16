Пожар на мусорном полигоне в Самарской области тушат третий день

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Пожар на незаконном мусорном полигоне около села Ташелка в Ставропольском районе Самарской области не могут потушить уже третий день. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

- На месте возгорания до сих пор происходит тление, работают сотрудники пожарных частей, - сообщили в ГУ МЧС по Самарской области. – Проводится окарауливание территории.

Напомним, сообщение о возгорании на мусороперерабатывающем предприятии около села Ташелка поступило на пульт дежурного около часа дня в пятницу, 14 мая. Огнеборцы незамедлительно выехали на место, участие в тушении пожара приняли 41 человек и 14 единиц техники. Площадь поджара была внушительной, огонь охватил более 10 тысяч квадратных метров. В основном было зафиксировано тление мусора, угроза для населенных пунктов отсутствовала.

Как выяснилось, мусорный полигон под Ташелкой был незаконным, в территориальной схеме обращения с отходами он отсутствует, сообщает Самара-КП.