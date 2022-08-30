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Пожар на месте ДТП под Ярославлем, где столкнулись скорая помощь и бензовоз, ликвидирован

30 августа 2022 22:13
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Отмечается, что огнем были охвачены два одноэтажных дома.

Пожарные полностью потушили возгорание на месте аварии, в которой столкнулись автомобиль скорой помощи, бензовоз и легковой автомобиль в районе деревни Воробино Ярославской области, пишут "Известия" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

Отмечается, что огнем были охвачены два одноэтажных дома. Площадь пожара составляла 200 кв. м, с огнем боролись 45 человек и 16 единиц техники.

ДТП в Ярославской области, в результате которого погибла бригада медработников, по предварительным данным, произошло из-за того, что водитель бензовоза выехал на полосу встречного движения. После этого в заднюю часть автомобиля Fiat въехал легковой автомобиль.

Авария произошла утром во вторник на 14-м км дороги Р-132 «Золотое кольцо». По информации правоохранителей, погибли четыре человека — трое медиков и водитель бензовоза.

В момент произошедшего в домах не было никого, кроме собаки, она успела выбежать из здания.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц»). Как уточнил врио губернатора региона Михаил Евраев, семьям погибших будет оказана необходимая помощь — они получат по 500 тыс. рублей от властей региона.

 

Фото: vk.com/yaroslavllive/"Известия"

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