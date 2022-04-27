Появились подробности столкновения погрузчика и легковушки на Южном шоссе в Самаре

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Появились подробности столкновения погрузчика и легковушки на Южном шоссе, которое произошло ночью 26 апреля. Их 63.RU сообщили очевидцы.

— Мы ехали в больницу в машине скорой. По пути остановились, и наши врачи оказали помощь пострадавшему. У него выявили травму головы и, возможно, перелом челюсти. Его отправили в «пироговку». Видимо, во время поездки он отвлекся на телефон, — рассказали очевидцы.

По предварительной информации, водитель ВАЗ-2109 двигался по Южному шоссе от ТРК «Амбар» в сторону улицы Промышленности. По неизвестной причине он врезался в стоящий погрузчик.

В результате аварии пострадал один человек. Водителя отечественной легковушки госпитализировали.