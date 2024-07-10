Появились подробности об отключении света в районах Самары 9 июля

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На отсутствие электричества вечером, 9 июля жаловались жители Ленинского, Железнодорожного и Самарского района. Судя по сообщениям и видео в соцсетях, проблемы с электричеством были некоторое время, в том числе и на железнодорожном вокзале. По словам горожан, ближе к полуночи электроснабжение восстановили.

— Причина — грозовой фронт, — прокомментировали перебои со светом в пресс-службе мэрии.

Как сообщили 63.RU в пресс-службе КбшЖД, где именно произошла авария пока не известно. На вокзале оперативно включили аварийное освещение.

— Третий этаж вокзала был освещен. Объявления о посадке, высадке, прибытии поездов делали по громкоговорителю. Поезда у нас ходили по графику, без опозданий. В 23:50 по московскому времени вокзал полностью подключили обратно, освещение восстановили, — сообщили в пресс-службе КбшЖД.