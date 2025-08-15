Я нашел ошибку
Главные новости:
В Сызрани машина сбила шестилетнего мальчика
Фестиваль ГТО пройдет в рамках Самарского легкоатлетического марафона на Кубок главы города
ЦБ повысил курс доллара и понизил курс евро
Сезонные сельскохозяйственные ярмарки откроются в Самаре с 22 августа
В Самарской области десять пляжей признаны непригодными для купания
В Самарской области ликвидирован пожар на заводе после атаки БПЛА
Губернатор Вячеслав Федорищев: «В Самарской области ценят футбол»
В Самарской области ветеранов СВО обучат предпринимательству
Ночь Кино пройдет в Самарской публичной библиотеке
Работа трамваев №7 будет скорректирована в Самаре 15 августа
В Самаре начались мероприятия в рамках общественной акции «Самарская область – наш дом»
Весь список
Появились подробности массированной атаки беспилотников на Самарскую область

15 августа 2025 10:32
245
Появились подробности массированной атаки беспилотников на Самарскую область

Детали озвучили представители Минобороны РФ, пишет 63.ру.

Они опубликовали данные о работе ПВО в ночь на пятницу, 13 августа. По их словам, в небе над Россией было уничтожено 53 БПЛА самолетного типа:

  • 13 — над Курской областью;

  • 11 — над Ростовской областью;

  • 7 — над Самарской областью;

  • 6 — над Белгородской областью;

  • 5 — над Орловской областью;

  • по 4 — над Брянской и Воронежской областями;

  • по одному — над Саратовской областью, Калмыкией и акваторией Азовского моря.

    Утро пятницы, 15 августа, выдалось в Самарской области напряженным. С 4:00 в регионе действовал план «Ковер». В 5:00 представители Росавиации сообщили, что аэропорт Курумоч закрыт для полетов. Уже в 8:24 ведомство сняло ограничения. Известно, что за это время на запасной аэродром отправился один самолет. На время введения плана «Ковер», по словам Вячеслава Федорищева, в регионе ограничили работу мобильного интернета.
