Появились подробности массированной атаки беспилотников на Самарскую область

Детали озвучили представители Минобороны РФ, пишет 63.ру.
Они опубликовали данные о работе ПВО в ночь на пятницу, 13 августа. По их словам, в небе над Россией было уничтожено 53 БПЛА самолетного типа:
13 — над Курской областью;
11 — над Ростовской областью;
7 — над Самарской областью;
6 — над Белгородской областью;
5 — над Орловской областью;
по 4 — над Брянской и Воронежской областями;
по одному — над Саратовской областью, Калмыкией и акваторией Азовского моря.Утро пятницы, 15 августа, выдалось в Самарской области напряженным. С 4:00 в регионе действовал план «Ковер». В 5:00 представители Росавиации сообщили, что аэропорт Курумоч закрыт для полетов. Уже в 8:24 ведомство сняло ограничения. Известно, что за это время на запасной аэродром отправился один самолет. На время введения плана «Ковер», по словам Вячеслава Федорищева, в регионе ограничили работу мобильного интернета.