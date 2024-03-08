После завала лыжниц на Спартакиаде в Сочи 17 человек были направлены в больницы

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В результате завала в женской лыжной гонке на 10 км в рамках зимней Спартакиады учащихся в Сочи 17 человек были направлены в больницы, еще одной лыжнице помощь была оказана амбулаторно. Об этом в пятницу, 8 марта, сообщил источник «Известий».

По данным собеседника, на 14:45 16 человек были направлены в Центр охраны материнства и детства города Сочи, одна участница соревнований — в городскую больницу № 8.

Среди прочего в Минспорта России сообщили «РИА Новости», что обстоятельства произошедшего будут проанализированы, также будут приняты соответствующие меры. Министерство совместно с Федеральным центром подготовки спортивного резерва, региональными ведомствами и ответственными службами координирует все процессы на месте проведения соревнований.

«Безопасность спортсменов всегда должна быть в приоритете», — заявили в ведомстве.

Там также уточнили, что мужской масс-старт, который также должен был пройти 8 марта, отменен.

Фото: pxhere.com