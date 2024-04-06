После прорыва дамбы в Орске эвакуированы 711 человек

136

Число жителей города Орска в Оренбургской области, которые эвакуированы после частичного подтопления города из-за прорыва дамбы, выросло до 711 человек. Об этом 6 апреля сообщила пресс-служба правительства Оренбургской области в своем Telegram-канале.

«Наиболее сложная обстановка в Орске. Подтоплено более 600 жилых домов, 1,4 тыс. приусадебных участков. Эвакуировано 711 человек, в том числе 210 детей», — говорится в сообщении.

На территории региона вода достигла более 2,4 тыс. жилых домов и 3065 придомовых территорий. Для эвакуации населения в местах подтопления дежурят автобусы, которые ходят от точки высадки из плавсредств оперативных служб до пунктов временного размещения (ПВР). В ПВР находятся уже 257 человек, 76 из которых — дети, и это число растет, пишут "Известия".

Орское производственное отделение приняло решение отключить ток от электросетевых объектов, до которых добралась вода. Так, электроснабжения нет на территории, очерченной улицами Новостроечной, Орджоникидзе; Красноармейской, Каховского, Народовольцев, 40 лет Октября; 9 Января и Куйбышева. При этом в местах без затопления отключений нет, а теплоэлектростанции региона работают в штатном режиме.

Кроме того, в Орск отправились дополнительные бригады и техника, в том числе четыре автомобильные электростанции разной мощности, грузовики и вездеходы. В правительстве региона добавили, что в районе населенного пункта Строитель работают 33 самосвала и пять фронтальных погрузчиков. Они уже отсыпали из промыва дамбы 70 куб. м бутового камня.