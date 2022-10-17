После крушения истребителя Су-34 в Ейске три человека погибли, 21 пострадали

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В Ейске после крушения военного самолета Су-34 погибли три человека, сообщила заместитель губернатора Краснодарского края Анна Минькова, передает РИА Новости.

"Достоверно известно о трех погибших", — написала она.

По информации МЧС, при трагедии пострадал 21 человек, им оказывают необходимую медицинскую помощь.

В Центральной районной больнице развернули восемь операционных.

"В Ейской ЦРБ развернули 8 операционных. Для "тяжелых" пациентов развернули 11 коек реанимации, для пациентов средней степени тяжести - 100 коек с кислородом. На дежурстве 8 бригад хирургов, 4 травматолога, 5 реаниматологов", — написала заместитель губернатора Краснодарского края Анна Минькова.

Она уточнила, что на место трагедии направили специалистов ожогового отделения из Краснодара, санавиацию и машины скорой помощи

В министерстве гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций региона добавили, что продолжается эвакуация жителей дома.

В пострадавшем здании проживают примерно 600 человек, сообщили в оперштабе Краснодарского края. Губернатор региона Вениамин Кондратьев поручил установить местонахождение каждого из проживающих в доме.

Глава края сообщил, что остатки самолета потушили, пожар удалось локализовать. Эвакуацию ближайших домов отменили.

Вечером в Ейске во дворе жилого дома упал российский сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34, после чего произошло возгорание авиатоплива.

После падения самолета начался пожар площадью две тысячи квадратных метров, уточнили в МЧС.

"В 18:27 объявлен ранг пожара № 3. Произошло загорание с первого по пятый этажи жилого дома", — отметили в управлении.

Всего пострадали 17 квартир.

Губернатор Кондратьев уточнил, что на место трагедии работают экстренные службы и бригады скорой помощи. Все краевые и районные пожарно-спасательные гарнизоны занимаются тушением огня.

В Министерстве гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края добавили, что на место выехали медики и представители администрации района, а также оперативная группа Министерства ГО и ЧС региона.

Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за авиакатастрофы. Уточняется, что на место происшествия направлены криминалисты центрального аппарата ведомства. Военными следователями устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.

Фото: РИА Новости