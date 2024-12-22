После ДТП в Тольятти 6-летний мальчик попал в больницу

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21 декабря на территории Самарской области зарегистрировано семь дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 9 человек, один - погиб.

Одно из дорожно-транспортных происшествий произошло в 13:40 час. в Центральном районе Тольятти. 69-летний мужчина, управляя автомобилем LADA Largus, двигался по улице Баныкина со стороны бульвара Ленина в сторону улицы Голосова. В пути следования возле дома №30 допустил наезд на мужчину 1959 года рождения и 6-летнего мальчика, пересекающих проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Пешеходы госпитализированы.