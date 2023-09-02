Порыв холодного водоснабжения лквидировали в Самаре на проспекте Карла-Маркса, 333

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В ОДС ЦУКС Самарской области 1 сентября поступило сообщение о том, что в результате порыва на водоводе Д-19 холодного водоснабжения диаметром 900 мм в Самаре, на пр. Карла-Маркса, 333, произошло подтопление 35 приусадебных участка, в том числе 14 частных жилых домов. В жилых домах проживают 85 человек, в том числе 13 детей.

Погибших и пострадавших нет.

Для устранения последствий порыва было привлечено 58 человек, 21 единица техники, от МЧС России 24 человека, 8 едицин техники.

Сегодня в ведомстве сообщили, что подтопление частных жилых домов и приусадебных участков устранили. Силами коммунальных служб ведутся работы по отсыпке проезжей части улицы Сокольническая и разработке котлована.

Фото: ГУ МЧС СО