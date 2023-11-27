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Порядка 498 000 жителей Крыма остались без электричества из-за непогоды

27 ноября 2023 09:06
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Порядка 498 000 жителей Крыма остались без электричества из-за непогоды

Порядка 498 000 жителей Крыма остались без электричества из-за непогоды. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков в своем Telegram-канале со ссылкой на «Крымэнерго». 

«Самые пострадавшие районы полуострова – Черноморский, Сакский, Белогорский, Симферопольский, Октябрьский, Бахчисарайский, Ленинский», – уточнил он. 

Крючков добавил, что восстановлением линий электропередач занимаются 38 бригад.

Министр транспорта Крыма Николай Лукашенко сообщил о подтоплении нескольких участков дороги в Черноморском районе и ограничении движения автомобилей из-за урагана. Он призвал жителей региона воздержаться от поездок 27 ноября, пока не устранят последствия непогоды.

В Севастополе из-за шторма пострадали три человека, они госпитализированы, заявил губернатор Михаил Развожаев. По его словам, из-за стихии в Севастополе упали 63 дерева и три рекламных щита, также были повреждены кровли 20 домов, обшивки фасадов трех строений и 17 транспортных средств.

Позже он заявил о начале эвакуации жителей из затопленных районов. В частности, из поселка Любимовка вывезли 10 человек, включая двоих детей, а из домов на Качинской шоссе – четыре человека, пишут Ведомости.

Погода в Крыму ухудшилась вечером 26 ноября. В регионе объявили штормовое предупреждение. 27 ноября управления МЧС по Крыму прогнозирует ураганный ветер скоростью до 28-33 м/с, местами до 35-40 м/с. Власти Крыма и Севастополя объявили этот день выходным.

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