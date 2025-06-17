Попытка скрыться через забор: в Самаре искали нелегалов на овощной базе

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На территории Самарской области проходит первый этап федеральной комплексной оперативно-профилактической операции «Нелегал-2025».

В целях обеспечения правопорядка и соблюдения законодательства Российской Федерации сотрудниками Управления МВД России по городу Самаре при содействии Добровольной народной дружины и бойцов ОМОН Росгвардии по Самарской области проведено комплексное профилактическое мероприятие на территории торговой базы, расположенной на улице Дальневосточной.

В ходе оперативно-профилактических мероприятий осуществлен тщательный осмотр территории объекта. Полицейскими изучены разрешительные и удостоверяющие личность документы у более чем 30 работников и посетителей торговой площадки. С каждым из них проведены профилактические беседы о необходимости соблюдения действующего законодательства Российской Федерации.

В ходе проверки зафиксирована попытка нескольких лиц скрыться с территории базы путем преодоления бетонного ограждения и укрытия в складских помещениях объекта. В настоящее время сотрудниками полиции проводится дальнейшая работа по установлению причин и мотивов подобного поведения.

Также в отношении одного из работников базы собран административный материал за нарушение режима пребывания на территории Российской Федерации, в отношении четырех его соотечественников — за осуществление трудовой деятельности без соответствующего разрешения. Кроме того, на работодателей, нарушивших требования миграционного законодательства при привлечении иностранной рабочей силы, составлены протоколы об административных правонарушениях, ответственность за которые предусмотрена ст. 18.15 КоАП РФ.

Мероприятия по выявлению нарушений миграционного законодательства продолжаются. Полицейские настоятельно рекомендуют работодателям строго соблюдать установленные правила при трудоустройстве иностранных граждан и учитывать возможные правовые последствия за нарушение действующего законодательства.

Сотрудники полиции обращают внимание: обо всех фактах нарушения законодательства можно сообщить в ближайший отдел полиции или по телефону 102.