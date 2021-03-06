Полуторагодовалого малыша без сознания помогли доставить в больницу сотрудники ДПС Самары

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Во время службы экипажа самарского ДПС в составе лейтенантов полиции Михаила Мухина и Станислава Руднева один из автомобилей, двигавшихся в плотном потоке, остановился возле патрульных. Из него выбежала взволнованная женщина с ребёнком на руках и попросила о помощи.

Её полуторагодовалому сыну срочно была нужна медицинская помощь, так как мальчик находился без сознания.

Дорожные полицейские посадили женщину с малышом в патрульный автомобиль и под звук серены в кратчайшие сроки доставили до Самарской областной детской клинической больницы им. Н.Н. Ивановой.

Мальчик с мамой находился в больнице на излечении 10 дней. Сейчас здоровью малыша ничего не угрожает.

Мама спасённого ребёнка рассказала, что в тот день у него начались судороги. Они вместе с мужем и с сыном сели в автомобиль и поспешили в больницу, но из-за плотного трафика в пятницу вечером завязли в пробке.

«Сотрудники Госавтоинспекции довезли нас до больницы и сопроводили до самого кабинета, где нас осматривал врач. До последнего не уходили. Спросили, нужна ли их помощь. Сказать спасибо – значит не сказать ничего. Просто безмерна моя благодарность этим людям с добрым отзывчивым сердцем", - рассказала мама.

Фото: пресс-служба ГУ МВД Самарской области