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Полиция задержала москвича, подобравшего на улице конверт с иностранной валютой

18 марта 2024 17:28
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Возбуждено уголовное дело.

Полиция задержала москвича, укравшего на улице Сивцев Вражек конверт с иностранной валютой на сумму свыше 780 тыс. руб. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Министерства внутренних дел России, передает РБК.

«<...> Гражданин обронил конверт с деньгами в иностранной валюте на сумму свыше 780 тыс. руб. <...> Проезжавший мимо на автомобиле мужчина <...> остановился и забрал находку», — говорится в сообщении.

Подозреваемый заметил, что прохожий потерял конверт у пешеходного перехода, и притормозил машину. Водитель открыл заднюю дверь, чтобы прикрыть конверт, забрал его и уехал.

41-летнего мужчину задержали в Измайловском проезде, деньги вернули владельцу. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК (кража). Задержанному грозит тюремное заключение сроком до шести лет.

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