Полиция разбирается в обстоятельствах конфликта на одном из рынков в Самаре

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Сотрудниками полиции установлены и опрошены все участники конфликта – уроженцы одной из соседних республик, реализующих товар на овощном рынке поселка Мехзавод Красноглинского района города Самары. Полиция проводит разбирательство.

В настоящее время административный материал в отношении задержанных рассматривается судом.

21 апреля на рынке в посёлке Мехзавод произошёл конфликт. Предположительно, торговцы не поделили между собой места. Ранее в сети появилась информация о том, что продавцы из соседних государств атакуют овощные лотки местных предпринимателей.