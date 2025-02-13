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Полиция ищет родственников мужчины, потерявшего память

13 февраля 2025 12:50
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Полиция ищет родственников мужчины, потерявшего память

МВД России просит помощи в поиске знакомых и родственников гражданина, потерявшего память в результате полученной в 1997-1998 гг. в г. Хабаровске травмы головы. До настоящего времени он не может вспомнить сведения о себе, своих близких, родственниках и знакомых.  

Согласно заключению медико-криминалистических исследований Бюро судебно-медицинской экспертизы Департамента здравоохранения г. Москвы установлено, что наиболее вероятный год рождения мужчины - 1956. Особые приметы — татуировка в правой подлопаточной области в виде группы крови и резус- фактора «А (1) RH+».

Данный гражданин представляется Эйфманинным Александром Ивановичем (ранее - Степановым Александром Ивановичем, Верховых Александром Васильевичем, Глуховым Александром Петровичем). 

Всех, кто узнал человека на фотографии и владеет информацией о его прошлом, его родных, близких и знакомых, просьба сообщить по телефонам:  

8-495-994-15-15 (с мобильного – «112»);

8-496-262-63-74.

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