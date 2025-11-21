106

Полицейскими разыскивается жительница города Сызрань Богданович Снежана 1967 года рождения, которая в июле 2024 года ушла из дома в неизвестном направлении и до настоящего времени её местонахождение не установлено.

Приметы разыскиваемой: женщина, на вид 55 – 60 лет, рост 165 - 170 см., среднего телосложения, славянской внешности, волосы темные средней длины, глаза серо-зеленые, нос прямой.

Была одета: бриджи синего цвета, футболка синего цвета с изображением звезды белого цвета на груди, кроссовки белого цвета.

Всех, кто видел разыскиваемую или располагает информацией о её местонахождении, просьба обратиться в ближайший отдел полиции или по телефону дежурной части МУ МВД России «Сызранское» (8464)33-38-66 либо 112. Конфиденциальность гарантируется.