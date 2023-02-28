Полицейский в Сызрани спас жизнь женщине, оказав неотложную помощь

70

В Самарской области продолжают подводить итоги XXV региональной общественной акции «Благородство», организаторами которой являются Самарское областное отделение Союза журналистов, Ассоциация творческих союзов Самарской области при поддержке Министерства культуры региона. Акция проводится с 1998 года и призвана рассказать о неравнодушных и сострадательных людях, готовых прийти на помощь и сделать мир лучше.

Традиционно лауреатами акции становятся сотрудники органов внутренних дел. В этом году заслуженной наградой отмечен оперуполномоченный отдела уголовного розыска МУ МВД России «Сызранское» лейтенант полиции Владимир Огурцов.

Как мы писали ранее, летом 2022 года полицейский оказал женщине, которой стало плохо на улице, неотложную доврачебную помощь. Тогда еще прапорщик полиции Владимир Огурцов, в свой выходной день проходя мимо жилого дома, увидел, что шедшая с маленьким ребенком по улице женщина неожиданно упала. Когда сотрудник полиции подбежал к ней, женщина почти не дышала, пульс на руке прощупывался слабо. Владимир Огурцов провел первые реанимационные мероприятия и без промедления вызвал скорую помощь. Пострадавшая пришла в сознание, но не могла произнести даже свое имя. Дождавшись приезда медиков, полицейский уточнил, куда будет госпитализирована гражданка и попробовал дозвониться до ее родственников. Как оказалось, женщина работает няней и в момент, когда ей стало плохо, находилась на прогулке вместе с ребенком. После случившегося, ребенка передали родителям, а женщину госпитализировали в медицинское учреждение, где ей оказали помощь. Дочь пострадавшей женщины через социальную сеть выразила искреннюю признательность сотруднику полиции за помощь в сложной жизненной ситуации, отзывчивость и неравнодушие.

В преддверии Дня защитника Отечества лейтенант полиции Владимир Огурцов получил диплом лауреата XXV региональной общественной акции «Благородство» из рук главы города Сызрань Анатолия Лукиенко. Подержать его и поздравить с заслуженной наградой в этот день пришли семья и коллеги – сотрудники сызранской полиции. Мама полицейского, Лариса Анатольевна, сказала, что гордится своим сыном и рада, что они с отцом воспитали такого неравнодушного и отзывчивого человека.

Владимир Огурцов выразил слова благодарности организаторам акции и отметил, что он просто вовремя оказался рядом и смог своими силами помочь человеку: «Мы все понимаем, что сотрудник полиции в такие минуты о подвиге не думает, главное – это помочь людям искренне, от всего сердца».