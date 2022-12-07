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Полицейские в Жигулевске устанавливают очевидцев и водителя, скрывшийся с места ДТП

7 декабря 2022 09:22
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Водитель, управляя автомобилем «ВАЗ 2110» совершил наезд на женщину, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

23 ноября текущего года, вечером, водитель, управляя автомобилем «ВАЗ 2110» синего цвета, возле дома 60 по ул. Комсомольской в Жигулевске совершил наезд на женщину, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Водитель, не оказав помощи пострадавшей, скрылся с места происшествия. Пожилая женщина самостоятельно обратилась в лечебное учреждение и, после обследования, ей рекомендовано амбулаторное лечение.

Сотрудники полиции продолжают розыск водителя, скрывшегося с места ДТП и возможных свидетелей.

Убедительная просьба очевидцев данного происшествия, лиц, обладающих информацией о личности и местонахождении водителя или автомобиля с характерными повреждениями, не оставаться безучастными и сообщить информацию по телефону 8(84862)2-36-74. 

 

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