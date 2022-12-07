Полицейские в Жигулевске устанавливают очевидцев и водителя, скрывшийся с места ДТП

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23 ноября текущего года, вечером, водитель, управляя автомобилем «ВАЗ 2110» синего цвета, возле дома 60 по ул. Комсомольской в Жигулевске совершил наезд на женщину, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Водитель, не оказав помощи пострадавшей, скрылся с места происшествия. Пожилая женщина самостоятельно обратилась в лечебное учреждение и, после обследования, ей рекомендовано амбулаторное лечение.

Сотрудники полиции продолжают розыск водителя, скрывшегося с места ДТП и возможных свидетелей.

Убедительная просьба очевидцев данного происшествия, лиц, обладающих информацией о личности и местонахождении водителя или автомобиля с характерными повреждениями, не оставаться безучастными и сообщить информацию по телефону 8(84862)2-36-74.