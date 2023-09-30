Полицейские Самарской области установили местонахождение 19 лиц, которых искали как без вести пропавших

180

В Самарской области подведены итоги второго этапа оперативно-профилактической операции «Розыск». В оперативно-профилактическом мероприятии «Розыск» принимали участие сотрудники уголовного розыска, участковые уполномоченные полиции, сотрудники подразделений по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции, Госавтоинспекции, представители общественных организаций правоохранительной направленности.

За время проведения второго этапа оперативно-профилактического мероприятия сотрудники самарской полиции установили и задержали 58 лиц, обвиняемых, подозреваемых и подсудимых, находящихся в федеральном и межгосударственном розыске, в их числе 21 скрывшихся от органов дознания, 8 - от органов следствия, 14 - скрывшихся от суда. Среди задержанных, два лица разыскивались за совершение грабежа, один – за нанесение тяжких телесных повреждений, шесть - за незаконный оборот наркотических средств, четыре - за совершение преступлений в сфере экономики и 26 - за кражи.

Так, сотрудники уголовного розыска МУ МВД России «Сызранское» получили оперативную информацию о том, что 27-летняя уроженка г. Липецка, подозреваемая в совершении имущественного преступления и объявленная в Федеральный розыск, может находиться на территории поселка Западный. В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали злоумышленницу и доставили инициаторам розыска.

А сызранца, подозреваемого в совершении преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, скрывшегося от суда и также объявленного в Федеральный розыск, оперуполномоченные разыскали и задержали совместно с сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков. Мужчина 1984 года рождения помещен в изолятор временного содержания территориального органа внутренних дел.

Оперуполномоченными ОМВД России по Волжскому району установлено местонахождение 36-летнего безработного, который нарушил ПДД и причинил тяжкий вред здоровью жителя Самарской области. Информация передана инициатору розыска.

Кроме того, полицейские установили местонахождение 19 лиц, без вести пропавших, из которых 5 находились в федеральном розыске. Идентифицировано четыре неопознанных трупа.

Подобные профилактические мероприятия проводятся на территории Самарской области регулярно.