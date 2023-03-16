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Полицейские задержали водителя, который сбил женщину в Новокуйбышевске

16 марта 2023 11:08
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Полицейские задержали водителя, который сбил женщину в Новокуйбышевске

Мужчине назначено административное наказание в виде лишения права управления транспортным средством сроком на 1 год.

В начале марта текущего года в дежурную часть О МВД России по г. Новокуйбышевску поступило сообщение из медицинского учреждения об обращении женщины 1971 года рождения с травмами, полученными в результате дорожно-транспортного происшествия. Врачами женщине было рекомендовано амбулаторное лечение.

Сотрудники полиции опросили потерпевшую. Полицейские установили, что около пяти часов вечера 6 марта текущего года на пешеходном переходе по ул. Садово-Дачной в городе Новокуйбышевск совершен наезд на женщину-пешехода. Водитель вышел из автомобиля, помог пострадавшей встать, убедившись, что медицинская помощь ей не требуется, скрылся с места происшествия, не сообщив о случившемся в полицию и не вызвав сотрудников Госавтоинспекции на место происшествия. На следующий день женщина самостоятельно обратилась в медицинское учреждение.

Сотрудники полиции осмотрели место происшествия, просмотрели записи камер видеонаблюдения, установленных в непосредственной близости, с помощью которых уточнили цвет, марку, государственный номер автомобиля и приняли меры к установлению очевидцев происшествия, а также проверили места придворовых парковок и специализированных стоянок автотранспорта. Изучив полученную информацию, полицейские установили личность собственника автомобиля марки «Fiat» – мужчины 1950 года рождения. Информацию довели до личного состава городского отдела полиции.

Находясь на маршруте патрулирования, один из экипажей ДПС заметил разыскиваемый автомобиль. Водителя транспортного средства задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Местный житель пояснил, что во время движения он отвлекся на разговор с пассажиром и не заметил двигавшуюся по нерегулируемому пешеходному переходу женщину. На вопрос водителя об оказании медицинской помощи она ответила отказом. Убедившись, что потерпевшая не будет обращаться в медицинское учреждение и полицию, мужчина скрылся с места происшествия.

В отношении задержанного вынесено постановление по делу об административном правонарушении по ст.12.18 КоАП РФ и составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч.2 ст.12.27 КоАП РФ. По материалам, собранными полицейскими, судьей Новокуйбышевского городского суда Самарской области назначено административное наказание в виде лишения права управления транспортным средством сроком на 1 год.

Напоминаем, что водитель, причастный к происшествию, должен принять все меры для оказания доврачебной медицинской помощи пострадавшим, а главное, сообщить о случившемся в полицию. За оставление места ДТП предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.

Теги: ДТП

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