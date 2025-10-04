Полицейские выясняют обстоятельства смертельного ДТП в Тольятти, погибли молодые люди

152

По предварительным данным, собранным сотрудниками Госавтоинспекции, 4 октября примерно в 02:35 час. 23-летний мужчина, управляя автомобилем Infiniti, следуя по Обводному шоссе допустил наезд на бетонные блоки. Водитель и два пассажира 2006 г.р. и 2009 г.р. получили травмы, несовместимые с жизнью.

В настоящее время сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего. Проводится проверка. Госавтоинспекция обращается ко всем водителям с просьбой соблюдать правила дорожного движения и быть предельно внимательными за рулем!