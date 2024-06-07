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Полицейские спасли жильцов горящего многоквартирного дома в Самаре

7 июня 2024 17:23
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Ночью горел двухэтажный дом на перекрёстке улицы Молодогвардейской и переулка Репина.

В Самаре сотрудники ППСП сержанты полиции Александр Кокорин и Лилия Алтынбаева около двух часов ночи после окончания несения службы возвращались в отдел полиции для передачи служебной документации. На перекрёстке улицы Молодогвардейской и переулка Репина они увидели, что горит крыша жилого двухэтажного дома.

Пока сержант полиции Лилия Алтынбаева доложила о пожаре в дежурную часть и вызывала экстренные службы, Александр Кокорин забежал в дом и стал стучать в двери квартир, чтобы разбудить жильцов. Не смотря на угрозу обрушения перекрытия и отравления продуктами горения сержант полиции оказывал помощь в эвакуации жильцов. В спасении граждан Александру Кокорину помогал старший помощник начальника дежурной смены службы пожаротушения 3 ПСО Федеральной противопожарной службы ГПС ГУ МЧС по Самарской области Денис Надеин. Он случайно оказался рядом с местом происшествия и хотя находился во вне служебное время, не смог пройти мимо. После того как последний погорелец оказался в безопасности сержант полиции и старший лейтенант МЧС остановили автомобиль, который поливал дороги. Попросили водителя протянуть шланги ближе к горящему дому и стали тушить огонь и проливать соседний, чтобы на него не перекинулось пламя. В это время подоспели сотрудники противопожарной службы.

Благодаря своевременным и самоотверженным действиям сержантов полиции и офицера МЧС удалось спасти жизни жильцов, рассказали в пресс-службе ГУ МВД СО.

 

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО

Теги: Пожар Самара

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