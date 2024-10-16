Я нашел ошибку
Главные новости:
Жительницу Самары задержали за поджог вышки сотовой связи
Жительницу Самары задержали за поджог вышки сотовой связи
83% россиян рассчитывают получить 13 зарплату в 2024 году
83% россиян рассчитывают получить 13 зарплату в 2024 году
Самарские пешеходы смогут настроить свой маршрут в Яндекс Картах
Самарские пешеходы смогут настроить свой маршрут в Яндекс Картах
24-летнюю сызранку задержали за наркоторговлю
24-летнюю сызранку задержали за наркоторговлю
Полицейские разыскивают ранее судимого жителя Сызранского района
Полицейские разыскивают ранее судимого жителя Сызранского района
НКО Самарской области научатся работать с женщинами в селах и малых городах
НКО Самарской области научатся работать с женщинами в селах и малых городах
Казахстан воздержится от подачи заявки в БРИКС «в ближайшем будущем».
Казахстан воздержится от подачи заявки в БРИКС «в ближайшем будущем»
Самара вошла в ТОП самых бюджетных направлений для отдыха осенью
Самара вошла в ТОП самых бюджетных направлений для отдыха осенью
Наверх
Самара  +5 °C, Тольятти  +6 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 97.01
0.91
EUR 105.68
0.19
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В «Заварке» пройдет мастер-класс от самарской арт-студии Натальи Стукаловой «Страна чудес»
В Самаре прочтут лекцию о загадке карьеры одной из звезд советского кино, актрисы Инны Чуриковой
В Исторический парк Самары приглашают на «Покровскую вечерку»
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Полицейские разыскивают ранее судимого жителя Сызранского района

16 октября 2024 11:08
106
Полицейские разыскивают ранее судимого жителя Сызранского района

Сотрудники отдела полиции по Сызранскому району МУ МВД России «Сызранское» за совершение преступления, предусмотренного ст. 314.1  УК  РФ «Уклонение от административного надзора или неоднократное несоблюдение установленных судом в соответствии с федеральным законом ограничений» разыскивают Житаря Александра 1988 года рождения, жителя села Ивашевка Сызранского района.

Ранее Сызранским районным судом мужчина осужден за кражу и, в соответствии с приговором, после отбытия наказания в апреле 2024 года должен был встать на административный надзор в отдел полиции по Сызранскому району МУ МВД России «Сызранское». Однако до настоящего времени он требование суда не исполнил.

Сотрудники полиции  провели комплекс оперативно-разыскных мероприятий, в том числе, опрос родственников, соседей и других лиц с целью получения информации о разыскиваемом лице, направили задания по розыску поднадзорного лица в территориальные органы МВД России на районном уровне, где мужчина имеет родственные, дружеские и иные связи и наиболее вероятно его появление.

Приметы разыскиваемого: мужчина, на вид 40 - 45 лет, рост 165-172 см., среднего телосложения,  волосы коротко стриженные, глаза большие, карие, нос прямой, губы полные.

Полицейские обращаются ко всем, кто имеет сведения о местонахождении разыскиваемого, с просьбой сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8- (8464) 33-38-66, 8 -(8464) 98-46-02 либо 102.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Омбудсмен Самарской области Ольга Гальцова уходит с поста
16 октября 2024  10:34
Омбудсмен Самарской области Ольга Гальцова уходит с поста
118
21 октября на телерадиопередающих станциях Самарской области пройдут плановые профилактические работы с перерывами в трансляции телерадиоканалов
16 октября 2024  09:50
21 октября на телерадиопередающих станциях Самарской области пройдут плановые профилактические работы с перерывами в трансляции телерадиоканалов
211
Основная тема Парада Памяти 2024 года: «Наша семья – наша Победа!».
15 октября 2024  16:25
Вячеслав Федорищев провел заседание оргкомитета по подготовке и проведению Парада Памяти в Самаре
496
В Самарской области в ДТП попали 20 детей
15 октября 2024  12:45
В Самарской области в ДТП попали 20 детей
574
В Самаре при поддержке СамГМУ открылся Центр охраны репродуктивного здоровья детей и подростков
15 октября 2024  09:52
В Самаре при поддержке СамГМУ открылся Центр охраны репродуктивного здоровья детей и подростков
507
Весь список