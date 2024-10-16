Полицейские разыскивают ранее судимого жителя Сызранского района

106

Сотрудники отдела полиции по Сызранскому району МУ МВД России «Сызранское» за совершение преступления, предусмотренного ст. 314.1 УК РФ «Уклонение от административного надзора или неоднократное несоблюдение установленных судом в соответствии с федеральным законом ограничений» разыскивают Житаря Александра 1988 года рождения, жителя села Ивашевка Сызранского района.

Ранее Сызранским районным судом мужчина осужден за кражу и, в соответствии с приговором, после отбытия наказания в апреле 2024 года должен был встать на административный надзор в отдел полиции по Сызранскому району МУ МВД России «Сызранское». Однако до настоящего времени он требование суда не исполнил.

Сотрудники полиции провели комплекс оперативно-разыскных мероприятий, в том числе, опрос родственников, соседей и других лиц с целью получения информации о разыскиваемом лице, направили задания по розыску поднадзорного лица в территориальные органы МВД России на районном уровне, где мужчина имеет родственные, дружеские и иные связи и наиболее вероятно его появление.

Приметы разыскиваемого: мужчина, на вид 40 - 45 лет, рост 165-172 см., среднего телосложения, волосы коротко стриженные, глаза большие, карие, нос прямой, губы полные.

Полицейские обращаются ко всем, кто имеет сведения о местонахождении разыскиваемого, с просьбой сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8- (8464) 33-38-66, 8 -(8464) 98-46-02 либо 102.