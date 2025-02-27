Полицейские работают на месте смертельного ДТП в Сызрани 

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По предварительным данным сотрудников Госавтоинспекции сегодня, примерно 20:50 в.Сызрани на регулируемом перекрёстке возле дома 21 по ул. Победы, произошло столкновение автомобилей ВАЗ 2112 и BMW.

После столкновения автомобиль BMW совершил наезд на пешехода 2005 года рождения, который пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу.

Женщина-пассажир иномарки получила телесные повреждения, пешеход погиб. Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства и подробности произошедшего, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.