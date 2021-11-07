Полицейские работают на месте смертельного ДТП на улице Демократической в Самаре

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Сотрудники полиции работают на месте ДТП, которое произошло сегодня, 7 ноября, в 06:30 в Кировском районе Самары.



По предварительным данным, водитель 2000 года рождения, управляя автомобилем «Land Rover», двигался по ул. Демократическая со стороны ул. Ташкентская в направлении Волжского шоссе.

"В районе д. 65 по ул. Демократическая не обеспечил постоянного контроля за движением своего транспортного средства, в результате чего совершил наезд на препятствие в виде световой опоры с последующим опрокидыванием", - сообщили в ГУ МВД СО.

Водитель и пассажир, личность которого устанавливается, скончались на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи.

На данный момент на месте происшествия работают оперативные службы.

Фото: ГУ МВД СО