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Полицейские работают на месте ДТП в Красноярском районе

20 октября 2024 20:30
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Мужчина, управляя а/м Škoda на 2 км а/д "Волжский-Курумоч-Урал", врезался в световую опору.

Сотрудники полиции работают на месте ДТП в Красноярском районе. В настоящий момент из материалов собранных сотрудниками Госавтоинспекции известно, что примерно в 17-40 час. мужчина, управляя а/м Škoda на 2 км а/д "Волжский-Курумоч-Урал", допустил наезд на световую опору.

Женщина-пассажир доставлена в больницу.

На месте ДТП обнаружено тело водителя, причину смерти предстоит установить экспертам.

Полицейские опрашивают очевидцев, фиксируют обстановку, проводят иные мероприятия, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:   ГУ МВД СО

Теги: ДТП

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