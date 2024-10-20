Полицейские работают на месте ДТП в Красноярском районе

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Сотрудники полиции работают на месте ДТП в Красноярском районе. В настоящий момент из материалов собранных сотрудниками Госавтоинспекции известно, что примерно в 17-40 час. мужчина, управляя а/м Škoda на 2 км а/д "Волжский-Курумоч-Урал", допустил наезд на световую опору.

Женщина-пассажир доставлена в больницу.

На месте ДТП обнаружено тело водителя, причину смерти предстоит установить экспертам.

Полицейские опрашивают очевидцев, фиксируют обстановку, проводят иные мероприятия, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: ГУ МВД СО