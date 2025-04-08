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Полицейские работали на месте ДТП в Нефтегорском районе: столкнулись Hyundai Tucson и большегруз DAF

8 апреля 2025 20:57
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Женщина-водитель и две пассажирки а/м  Hyundai Tucson доставлены в больницу.

Сотрудники Госавтоинспекции оперативно прибыли на 97,98 км а/д «Подъезд к г. Оренбург от М-5 Урал», где произошло  столкновение двух транспортных средств. Полицейские обеспечили сохранность места происшествия, установили и опросили участников и очевидцев ДТП.

Из собранных сотрудниками Госавтоинспекции материалов следует: 40-летний мужчина,  управляя большегрузом DAF, при повороте не уступил дорогу и столкнулся с а/м  Hyundai Tucson, под управлением женщины 1981 года рождения. Легковой автомобиль двигался во встречном направлении со стороны с. Алексеевка в сторону Самары.

В настоящее время 43-летняя женщина-водитель и две пассажирки а/м  Hyundai Tucson (возраст уточняется) доставлены в больницу.

Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

 На месте ДТП работали медики и пожарные-спасатели ПСО № 36 противопожарной службы Самарской области, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:  пресс-служба ГУ МВД СО

Теги: ДТП

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