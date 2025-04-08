Полицейские работали на месте ДТП в Нефтегорском районе: столкнулись Hyundai Tucson и большегруз DAF

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Сотрудники Госавтоинспекции оперативно прибыли на 97,98 км а/д «Подъезд к г. Оренбург от М-5 Урал», где произошло столкновение двух транспортных средств. Полицейские обеспечили сохранность места происшествия, установили и опросили участников и очевидцев ДТП.

Из собранных сотрудниками Госавтоинспекции материалов следует: 40-летний мужчина, управляя большегрузом DAF, при повороте не уступил дорогу и столкнулся с а/м Hyundai Tucson, под управлением женщины 1981 года рождения. Легковой автомобиль двигался во встречном направлении со стороны с. Алексеевка в сторону Самары.

В настоящее время 43-летняя женщина-водитель и две пассажирки а/м Hyundai Tucson (возраст уточняется) доставлены в больницу.

Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

На месте ДТП работали медики и пожарные-спасатели ПСО № 36 противопожарной службы Самарской области, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО