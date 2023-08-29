Полицейские проводят проверку по факту ДТП в Новокуйбышевске

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Установлено, что утром 29 августа водитель, управляя автомобилем LADA Vesta, во время движения по ул. Садовой почувствовал недомогание, потерял управление транспортным средством и наехал на бордюрный камень, после чего транспортное средство отбросило на автомобиль SsangYong , движущейся во встречном направлении.

Водитель отечественного автомобиля передан медикам.

Госавтоинспекция рекомендует внимательно относиться к своему здоровью и трезво оценивать свое состояние. Особенно это относится к людям с различными хроническими заболеваниями. При плохом самочувствии, лучше всего вообще воздержаться от поездки. Если признаки недомогания появились в дороге, необходимо сразу, независимо от ситуации, остановить автомобиль и обратиться за помощью, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО