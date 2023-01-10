Полицейские провели профилактический рейд в студенческом общежитии в Самаре

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Мероприятие прошло на территории Октябрьского района.

Сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков отдела полиции по Октябрьскому району Управления МВД России по г. Самаре совместно с представителями районной прокуратуры при участии полицейских Центра кинологической службы городского Управления проведено профилактическое мероприятие в общежитие Самарского многопрофильного колледжа им. В.В. Бартенева.

Основной целью рейда являлась профилактика преступлений и правонарушений в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ. Проверяющие ознакомились с санитарно-бытовыми условиями помещений, пообщались с учащимися, ответили на интересующие их вопросы. В присутствии и с разрешения студентов инспектор-кинолог, применив служебную собаку, обследовала комнаты, коридоры и другие места общего пользования общежития. В ходе рейда наркотических средств и психотропных веществ не обнаружено.

Сотрудники полиции рассказали жильцам общежития об ответственности, предусмотренной действующим законодательством за незаконный оборот наркотиков и немедицинское потребление наркотических средств и психотропных веществ, напомнили о последствиях употребления алкогольной продукции и курения в общественном месте, а также об уголовной ответственности за вовлечение несовершеннолетних в потребление спиртных напитков и курение.

Аналогичные профилактические мероприятия, проводимые на территории областного центра, продолжатся.

Сотрудники полиции призывают граждан быть неравнодушными и обо всех ставших известных фактах распространения, употребления и хранения наркотических