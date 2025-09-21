Полицейские ищут подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью жителя Тольятти

121

В полицию Тольятти обратился местный житель, который сообщил что около продуктового магазина, расположенного в доме 10 «Б» на Ленинском проспекте неизвестный мужчина нанес ему телесные повреждения.

Сотрудники органов внутренних дел осмотрели место происшествия, изъяли и просмотрели записи с камер наблюдения, на которых зафиксированы передвижения злоумышленника. Оперуполномоченные уголовного розыска, используя скриншот с видеозаписи, составили и довели до личного состава городского отдела полиции, Росгвардии и организаций правоохранительной направленности ориентировку с его приметами.

Согласно заключению экспертов, здоровью потерпевшего противоправными действиями злоумышленника причинен тяжкий вред.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Автозаводского района СУ У МВД России по г. Тольятти по признакам преступления, предусмотренного ст. 111 УК РФ, возбуждено уголовное дело.

Полицейские продолжают мероприятия по розыску подозреваемого и установлению всех обстоятельств произошедшего.

Приметы подозреваемого: мужчина, на вид 30-35 лет, рост 175 см, худощавого телосложения, волосы темные, нос с горбинкой.

Был одет: куртка темно-желтого цвета с капюшоном, джинсы синего цвета, кроссовки черного цвета с подошвой белого цвета.

Сотрудники полиции обращаются к очевидцам произошедшего, а также ко всем, кто имеет сведения о личности или местонахождении разыскиваемого, с просьбой сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8(8482) 93-49-51, 89022984174 или 102. Конфиденциальность гарантирована.