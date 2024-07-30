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Поисково-спасательные работы на месте столкновения поезда с КАМАЗом завершены

30 июля 2024 09:08
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Поисково-спасательные работы на месте столкновения поезда с КАМАЗом завершены

Поисково-спасательные работы в Волгоградской области на месте схода с рельсов поезда Казань — Адлер завершились, об этом сообщили в МЧС России, пишет Лента.

Спасатели МЧС России вынесли багаж пассажиров и доставили его до станции Котельники. Там вещи передадут владельцам и они смогут продолжить свой путь

В ведомстве уточнили, что на месте происшествия работали 324 специалиста и 109 единиц техники.

Администрация Волгоградской области со ссылкой на данные областного оперативного штаба и облздрава сообщила, что в аварии пострадали 52 человека.

В тяжелом состоянии три человека: двое доставлены в 25-ю больницу Волгограда, один (машинист) — будет проходить лечение в ведомственном учреждении

Медицинскую помощь в Котельниковской ЦРБ оказали 21 человеку, десять из которых — дети.

В МЧС уточнили, что все пострадавшие пассажиры были извлечены из-под состава, на месте происшествия специалисты ожидали прибытия аварийно-восстановительного поезда с краном-манипулятором и тяжелой инженерной техникой для поднятия опрокинувшихся вагонов.

В ведомстве сообщили, что люди продолжат путь на отдых на резервном поезде. В пресс-службе Федеральной пассажирской компании (ФПК) пообещали полностью компенсировать проезд и начислить бонусные баллы.

Пассажиры поделились подробностями о спасении людей

Жительница Тольятти, находившаяся в поезде в момент аварии, рассказала, что ей пришлось по стеклам и в пыли выбираться из вагона. Женщина ехала на отдых вместе с подругой и внуками. Россиянка выбралась из опрокинувшегося состава благодаря мужчине, который разбил окно.

Житель Тольятти по имени Владимир на этом поезде вместе с семьей ехал в Адлер. Перед тем, как вагоны сошли с рельсов, он решал кроссворд:

- Я нашел молоток, разбил окошко, которое внизу оказалось, ну и через низ людей стал вытаскивать. Я всех достал, вещи, пассажиров

Еще одна россиянка застряла в кабине туалета в момент крушения, об этом рассказала ее дочь. По ее словам, вагон перевернуло таким образом, что окно оказалось над оказавшейся запертой в кабине женщиной. Ей удалось открыть его и выбраться. Одна из пассажирок рассказывала о тряске вагонов до крушения. По ее словам, железнодорожный состав стал подпрыгивать, а затем остановился. Ехавшие в поезде мужчины помогали женщинам и детям выбраться из вагонов, подстелив матрасы.

Пассажирский поезд, следовавший из Казани в Адлер, столкнулся с грузовиком в Волгоградской области и сошел с рельсов 29 июля. Внутри находилось 800 пассажиров.

Водитель КамАЗа, столкнувшегося с составом, грубо нарушил правила дорожного движения, рассказали в РЖД. 43-летний Асламбек чудом выжил. Он объяснил, что не успел затормозить и вылетел на рельсы.

Оперативные службы Волгоградской области уточнили, что водитель КамАЗа выехал на пути на красный свет, надеясь проскочить перед поездом. Машинист применил экстренное торможение, это привело к сходу вагонов и опрокидыванию части из них.

По факту столкновения поезда с грузовиком Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

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