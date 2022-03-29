Подростка из Кинеля будут судить за ложное сообщение об акте терроризма

149

В Самарской области завершено расследование уголовного дела в отношении 15-летнего уроженца Оренбургской области.

Уголовное дело, возбужденное органами дознания, было передано в производство сотрудников следственных органов Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области по решению Кинельской межрайонной прокуратуры.

По версии следствия, в январе 2022 года обвиняемый, находясь в квартире по месту своего жительства в городе Кинель Самарской области, действуя из хулиганских побуждений, используя персональный компьютер с установленным программным обеспечением, позволяющим скрыть реальный IP-адрес пользователя, разместил в интернет-сообществах города одной из социальных сетей сообщения о готовящемся акте терроризма в одном из жилых домов. При этом в качестве контактной информации подросток указал данные жителя Оренбургской области. Мотивом совершения преступления послужил денежный долг последнего перед знакомым обвиняемого.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено, в связи с чем оно с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает СУ СК.