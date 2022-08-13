Я нашел ошибку
Главные новости:
В следующем, 6 туре, Мир РПЛ "Крылья Советов" принимают на "Солидарность Самара Арене" воронежский "Факел".
"Крылья Советов" в Москве сыграли вничью с"Локомотивом" - 1:1
Отмечается, что 91-летняя актриса получила травму голов.
Актриса Людмила Хитяева попала в больницу
Как рассказали организаторы фестиваля, на пляже будет частично закопана 10-метровая имитация скелета воображаемого волжского ящера – волгозавра.
На самарском пляже самарцы примут участие в раскопках волжского ящера на "ВолгаФесте-2022"
Маленькие гости будут возводить город на ките на самом фестивале.
На ВолгаФесте появится Чудо-юдо рыба-кит
Трое погибли, два человека госпитализированы.
Подробности смертельного ДТП в Большеглушицком районе
"Возможно, Салман потеряет один глаз".
Писатель Салман Рушди подключен к аппарату ИВЛ после нападения
В процессе выяснения отношений незнакомец похитил телефон у своего оппонента и сдал его в ломбард.
Тольяттинец лишился телефона во время потасовки с незнакомым молодым человеком в подъезде
Не стоит паниковать.
Финансист: как вернуть «съеденные» банкоматом деньги
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +26 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 60.9
0.28
EUR 62.54
0.02
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
День Военно-воздушных сил сегодня отметят в Самаре
В Самарской области пройдет фестиваль "Грамотные выходные"
На стадионе «Металлург» состоится футбольный фестиваль для девочек «Мы в игре. Лето в Самаре»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Подробности смертельного ДТП в Большеглушицком районе

13 августа 2022 14:48
117
Трое погибли, два человека госпитализированы.

По предварительным данным 13 августа на 115 км автодороги Самара-Большая Черниговка произошло лобовое столкновение грузовика «КАМАЗ» и иномарки «Датцун».

На месте ДТП погибли водитель легкового автомобиля (1963 года рождения) и два его пассажира - женщина (1980 года рождения) и мальчик (2012 года рождения).

Водитель «КАМАЗа» мужчина 1979 (года рождения) и один несовершеннолетний пассажир автомашины «Датцун» (2019 года рождения) доставлены в лечебное учреждение, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:   ГУ МВД СО

Теги: ДТП

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
По предварительным данным столкнулись автомашины «Дацун» и «Камаз».
13 августа 2022, 11:30
В Большеглушицком районе в ДТП погибли три человека, в том числе несовершеннолетний
По предварительным данным столкнулись автомашины «Дацун» и «Камаз». Происшествия
283
На улице Поберы насмерть разбился мотоциклист после столкновения с Грантой.
12 августа 2022, 20:56
Тольяттинские полицейские ищут очевидцев смертельного ДТП
На улице Поберы насмерть разбился мотоциклист после столкновения с Грантой. Происшествия
490
В Тольятти в один день в ДТП попали мотоциклист и велосипедист
12 августа 2022, 14:00
В Тольятти в один день в ДТП попали мотоциклист и велосипедист
Обоим пострадавшим назначено амбулаторное лечение. Происшествия
412
В центре внимания
Самозанятые Самарской области смогут принять участие в ярмарке фестиваля «ВолгаФест-2022»
12 августа 2022  13:45
Самозанятые Самарской области смогут принять участие в ярмарке фестиваля «ВолгаФест-2022»
1184
Более 1,6 млн тонн зерна собрано аграриями Самарской области
12 августа 2022  13:24
Более 1,6 млн тонн зерна собрано аграриями Самарской области
447
Открылся первый шоу-рум самарских брендов «НАШИ»
12 августа 2022  12:50
Открылся первый шоу-рум самарских брендов «НАШИ»
431
День Военно-воздушных сил отметят в Самаре
12 августа 2022  11:28
День Военно-воздушных сил сегодня отметят в Самаре
937
Дмитрий Азаров в День ВВС России обратился к авиаторам и ветеранам отрасли
12 августа 2022  11:08
Дмитрий Азаров в День ВВС России обратился к авиаторам и ветеранам отрасли
411
Весь список