Подробности смертельного ДТП в Большеглушицком районе

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По предварительным данным 13 августа на 115 км автодороги Самара-Большая Черниговка произошло лобовое столкновение грузовика «КАМАЗ» и иномарки «Датцун».

На месте ДТП погибли водитель легкового автомобиля (1963 года рождения) и два его пассажира - женщина (1980 года рождения) и мальчик (2012 года рождения).



Водитель «КАМАЗа» мужчина 1979 (года рождения) и один несовершеннолетний пассажир автомашины «Датцун» (2019 года рождения) доставлены в лечебное учреждение, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: ГУ МВД СО