Под Тюменью задержали хозяйку пансионата, где погибли семь человек

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Следователи задержали хозяйку частного пансионата для пожилых людей в Тюменской области, где в пожаре погибли семь человек, передает РИА Новости. Об этом сообщила пресс-служба управления СК по региону.

В ведомстве уточнили, что жертвами трагедии стали четыре мужчины и три женщины.

Открыто уголовное дело по статьям "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

Следователи и криминалисты осматривают место ЧП, допрашивают свидетелей, изымают документацию.

Также следствие даст оценку работе контролирующих органов.

Как сообщали в МЧС, вечером 9 января загорелся частный дом и дворовые постройки в поселке Боровский Тюменской области. При тушении спасатели обнаружили тела семи человек.

Глава СК Александр Бастрыкин поставил расследование причин пожара на контроль центрального аппарата ведомства.

Фото : ГУ МЧС по Тюменской области/РИА Новости