Под Самарой на берегах озера Яицкого тушили крупный пожар

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В воскресенье, 25 апреля, под Самарой на берегах озера Яицкого начался крупный пожар. Здесь загорелась трава.

— Пожар зарегистрировали в 12:33, ликвидировали в 14:42 на площади 0, 2 гектара, — рассказали в ГУ МЧС России по Самарской области.

Как правило, чаще всего причиной природных пожаров становится неосторожное обращение с огнем. Беспечность человека причиняет большой вред окружающей среде. Только за последние сутки (с 24 на 25 апреля) в регионе зарегистрировали 17 пожаров — загорание мусора и сухой травы, пишет 63.ru.

Автор фото: Евгений Щекин / Youtude.com