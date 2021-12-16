Под Самарой мужчина нырнул в ледяную воду, чтобы спасти раненую собаку

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В воскресенье, 12 декабря 2021 года житель Самары вытащил из ледяной воды бездомного пса.

34-летний Александр Никишин возвращался домой с рыбалки вместе с племянником. Проезжая реку Падовку, они заметили тонущую в водоеме собаку, пишет ГТРК Самара.

«Хорошо, что я ехал с рыбалки и был тепло одет. Скинул куртку со штанами и полез в термобелье в Падовку. Лёд подо мной начал ломаться сразу, как только я наступил. Собака была метрах в пяти от берега, так что в воду зашёл где-то по пояс, — вспоминает Александр».

Когда пса вытащили на берег, тот был без сознания. По словам мужчины, животное не дышало уже около пяти минут. Однако в этот момент на проезжей части остановились ещё две машины. Люди помогли откачать собаку, а в теплой машине она, казалось бы, отогрелась и начала подавать признаки жизни.

Как сообщает "Блокнот Самара", в ветклинике четвероногому другу сделали рентген, который показал несколько пулевых ранений, похожих на картечь. Несмотря на все усилия ветеринаров, спасти пса не удалось. Тем не менее, поступок мужчины земляки оценили по достоинству. С сетях его именуют не иначе, как героем.

Фото: Скриншот: Блокнот Самара