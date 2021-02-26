Под Красным Яром столкнулись три автомобиля

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По предварительным данным сотрудников ГИБДД, утром 26 февраля на автодороге «Ульяновск-Димитровград»-Самара» столкнулись три автомобиля.

Рено Логан , двигаясь в направлении села Красный Яр, допустил занос своего транспортного средства и столкнулся с Рено Дастер, после чего Рено Логан допустила столкновение с автомобилем Лада-210740, который двигался во встречном направлении.

В результате ДТП пострадала женщина-пассажир Рено Логан. Она госпитализирована.

Сотрудники полиции проводят проверку, передает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО